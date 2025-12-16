Xinhua: число погибших в ДТП на севере Индии увеличилось до 15

Пострадали 48 человек

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Количество погибших при столкновении восьми автобусов с 12 автомобилям в индийском северном штате Уттар-Прадеш увеличилось до 15. Еще 48 человек пострадали, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 4 погибших и 25 пострадавших.

ДТП произошло утром 16 декабря на скоростном шоссе Дели - Агра, где из-за сильного тумана столкнулись 8 пассажирских автобусов и 12 других автомобилей. В результате столкновения автобусы полностью сгорели.

На место происшествия были направлены врачи скорой помощи и 11 пожарных расчетов. Пострадавшие госпитализированы, по данным медиков, их жизни ничего не угрожает.

Главный министр правительства Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх выразил соболезнования семьям погибших.