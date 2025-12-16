Боевика "Айдара" приговорили к 18 годам строгого режима за участие в организации

Роман Петрович участвовал в боевых действиях против ВС РФ на территории ДНР

МАРИУПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 36-летнего бойца запрещенной в России террористической организации "Айдар" Романа Петровича, сообщили в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Петровича к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что осужденный добровольно вступил в батальон "Айдар" в мае 2024 года. Прошел подготовку на территории объединенного учебно-тренировочного центра в Краматорске, принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на территории Донецкой Народной Республики до июня 2024 года, после чего был взят в плен.

Дело рассматривалось по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).