Sham TV: на востоке Сирии взорвался грузовик с боеприпасами

Есть погибшие и раненые

БЕЙРУТ, 16 декабря. /ТАСС/. Военный грузовик, перевозивший боеприпасы, взорвался в городе Бу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

По его информации, пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Местные власти не исключают, что действующие на востоке Сирии террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) могли устроить диверсию в Бу-Кемале.

Точных данных о жертвах и пострадавших не приводится.

13 декабря в районе Пальмиры был обстрелян совместный сирийско-американский патруль. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц.

14 декабря в ходе вооруженной вылазки боевиков ИГ в Идлибе погибли четверо сотрудников дорожно-патрульной службы.