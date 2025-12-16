Фигурант дела о покушении на Соловьева заявил, что не планировал его убийство

Тимофей Мокий указал, что его целью было уничтожение имущества

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подсудимый Тимофей Мокий - один из семерых предполагаемых соучастников покушения на журналиста Владимира Соловьева - в ходе допроса во 2-м Западном окружном военном суде заявил, что не планировал убивать журналиста, сообщает корреспондент ТАСС.

"Желания убить Соловьева, несмотря на его аморальные высказывания в своих передачах, у меня не было. Признаю я только поджог военкоматов в Рабочем Поселке Рязанской области и в Тульской области. Это не был теракт, а моей целью было уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ)", - заявил подсудимый.

По словам Мокия, он неоднократно смотрел эфиры Соловьева и считает высказывания журналиста "глубоко аморальными вещами". "По остальным вмененным мне статьям вину не признаю и считаю их надуманными", - отметил фигурант.

При этом, отвечая на вопросы прокурора, которая напомнила Мокию о его явке с повинной, подсудимый подчеркнул, что действительно знает, как собрать взрывное устройство, но "никогда этого не делал" и знаниями об этом ни с кем из других фигурантов дела о покушении на журналиста не делился.

Как следует из письменных показаний Мокия, на оглашении которых в суде настояла представитель гособвинения, фигурант после задержания признался следствию, что должен был изготовить взрывное устройство для подрыва автомобиля Соловьева, а также в обладании навыков переделки охолощенного оружия под боевое.

Как ожидается, после допроса Мокия военный суд планирует перейти к прениям сторон, в ходе которых гособвинение запросит для подсудимых сроки наказания. После этого в прениях выступят подсудимые и их защитники. Также планируется заслушать последнее слово обвиняемых, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора, который, предположительно, огласят до конца этого года.

Версия обвинения

По версии обвинения, организатором покушения на Соловьева является Андрей Пронский. Он получал задания через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины. Так, один из них, некий Артем Дериглазов, 4 апреля 2022 года предложил Пронскому за материальное вознаграждение совершить покушение на журналиста. На скамье подсудимых также Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый - Василий Стрижаков - признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Фигуранты дела обвиняются в организации деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, незаконном обороте оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, умышленном уничтожении или повреждении имущества, террористическом акте, приготовлении к убийству, а также незаконном обороте наркотических средств.

Помимо этого, участники группировки Пронского совершили ряд других преступлений. В частности, попытались поджечь военкомат в Конакове Тверской области, а также сожгли автомобиль сторонника СВО на Украине и припаркованный автозак. Все эти действия ими были совершены ввиду несогласия с проводимой на Украине специальной военной операцией.