В Башкирии опрокинулся автобус с вахтовиками

Пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

УФА, 16 декабря. /ТАСС/. Автобус с вахтовиками опрокинулся перед железнодорожным переездом в Башкирии, двух человек доставили в больницу. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

"В Башкортостане автобус с вахтовиками опрокинулся перед железнодорожным переездом. Недалеко от Нефтекамска около деревни Воробьево у железнодорожного переезда произошло ДТП с участием вахтового автобуса "Мерседес", следовавшего по маршруту Туймазы - п. Галаново. Водитель автобуса 1970 года рождения при повороте налево не справился с управлением и допустил занос передней оси, после чего произошел удар в опору линии электропередачи с последующим опрокидыванием транспортного средства. В салоне автобуса на момент происшествия находились 16 пассажиров, двое пассажиров доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и другие экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.