В Ижевске в ДТП с погрузчиком и троллейбусом пострадали два человека

Авария произошла на регулируемом перекрестке улиц Удмуртской и Холмогорова

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Троллейбус и погрузчик столкнулись на дороге в Ижевске, пострадали два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на регулируемом перекрестке улиц Удмуртской и Холмогорова. "В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 69-летняя женщина и 29-летний мужчина - пассажиры троллейбуса. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.