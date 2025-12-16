В Вологодской области в ДТП с тремя грузовиками погиб человек

Еще двое получили травмы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Авария с тремя грузовиками произошла на участке федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Грязовецком округе Вологодской области, на границе с Ярославской областью. В результате аварии один человек погиб, двое ранены, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Предварительно на данный момент известно, что в Грязовецком округе на 378-м км трассы М-8 произошло столкновение трех грузовых автомобилей. После столкновения произошло возгорание. Один человек погиб, двое доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

Движение на участке временно приостановлено.