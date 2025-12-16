Пятерых жителей Башкирии осудили за участие в террористическом сообществе

Фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет

УФА, 16 декабря. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил пятерых жителей республики к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет за участие в террористическом сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет. Каждому из осужденных надлежит отбывать от 7 до 8 лет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на сроки от 1 до 2 лет. Кроме того, всем фигурантам назначены штрафы в суммах от 60 до 275 тыс. рублей, а также им запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в сети Интернет в период от 1 до 3 лет после отбытия основного вида наказания", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2019-2020 годах 45-летний мужчина создал террористическое сообщество, куда вовлек четырех своих знакомых. Участники распределили роли, разработали конспирацию и тактику, публично призывали граждан к террористической деятельности и готовились к вооруженному нападению для завладения оружием и взрывчатыми веществами. В марте 2022 года фигурантов задержали. В ходе обыска у них обнаружили гранаты, травматическое оружие, емкости с зажигательной смесью, средства коммуникации, снаряжение для использования в полевых условиях и иные предметы, подтверждающие их причастность к инкриминированным деяниям.

Фигурантов признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ (создание и участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК РФ (приготовлению к насильственному захвату власти), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "а", "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (приготовление к хищению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 221.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств).