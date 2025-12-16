Дело брата главы Ингушетии о хищении бюджетных средств поступило в суд

По версии следствия, Калиматов, Сукиев, а также руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 16 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении средств Пенсионного фонда РФ, один из фигурантов которого - Магомед-Башир Калиматов, поступило в Черкесский городской суд. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Карачаево-Черкесии.

"В связи с изменением Пятым кассационным судом общей юрисдикции территориальной подсудности в Черкесский городской суд для рассмотрения поступило уголовное дело в отношении 29 подсудимых, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела Фондом пенсионного и социального страхования РФ заявлен гражданский иск на 371 млн рублей. Пятый кассационный суд продлил фигурантам меры пресечения до 31 января 2026 года. "В отношении 3 обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 26 обвиняемым - в виде заключения под стражу", - отметили в пресс-службе.

Генпрокуратура ранее сообщала, что Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, возглавлявшие в разное время управление Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия, а также 27 соучастников обвиняются в мошенничестве и в создании преступного сообщества.

По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев, а также руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств.