В Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА

Жителей призывали сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА был объявлен на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал глава региона.

Позднее глава региона сообщил об отмене опасности.

В новость внесены изменения (17:28 мск) - добавлена информация об отмене опасности.