В Ленобласти нашли взрывоопасные обломки сбитого БПЛА

Ведутся работы по разминированию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Взрывоопасные обломки сбитого российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены в Ленинградской области, ведутся работы по разминированию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Между Киришами и Будогощью обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА, сбитого сегодня средствами ПВО. В настоящее время территория оцеплена, ведутся работы по разминированию", - написал он.

Ранее губернатор Ленобласти сообщал, что в ходе отражения воздушной опасности над Ленинградской областью уничтожено шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.