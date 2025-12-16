На трассе Тюмень - Омск ограничили движение транспорта из-за ДТП с большегрузами

Погиб один человек

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух большегрузов на 333-м км федеральной трассы Тюмень - Омск в Тюменской области привело к полному ограничению движения на участке дороги. В результате ДТП погиб человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"Из-за ДТП ограничено движение на 333-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе Тюменской области. Столкнулись два большегруза, предварительно, один человек погиб, один получил ранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объезд организован через деревню Тушнолобово, движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции.