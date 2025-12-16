Дело активистки Шевченко о финансировании "Азова" будут слушать заочно

Заседание пройдет в закрытом режиме

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд будет слушать дело о финансировании терроризма в отношении активистки "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Анастасии Шевченко (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов), ранее осужденной за участие в нежелательной организации, заочно в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Дело в отношении Шевченко будет слушаться в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сторона защиты выразит отношение по предъявленному обвинению 21 января, также в этот день приглашены свидетели по делу.

По версии следствия, Шевченко в начале февраля 2025 года, находясь в Вильнюсе (Литва), открыла в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сбор на финансирование "Азова" (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Аналогичный пост она разместила, находясь в Хельсинки (Финляндия), в середине февраля. Ей вменяют ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), то есть организацию финансирования терроризма.

21 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

18 февраля 2021 года Октябрьский суд Ростова-на-Дону признал Шевченко виновной в рамках первого в России уголовного дела об участии в организации, деятельность которой на территории РФ признана нежелательной, назначив 4 года условно. В августе приговор был смягчен на год. Помимо условного лишения свободы, Шевченко был определен испытательный срок 3 года, в период которого на нее были возложены обязанности не менять места жительства и работы без уведомления специализированного госоргана, являться для регистрации, не посещать места проведения политических публичных мероприятий и не участвовать в них.