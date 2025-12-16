Осужденному экс-главе Коми Гайзеру не удалось отстоять в суде квартиру в Москве

Определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставили без изменения

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил в силе судебное решение о спорной московской квартире осужденного за коррупцию бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, который пытался в кассационном арбитражном суде защитить от продажи в качестве единственного своего жилья квартиру в Москве, а не в Сыктывкаре, как решил ранее суд. Об этом сообщается в материалах дела.

"Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - указано в картотеке суда.

Ранее, 7 августа, Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове рассмотрел апелляционные жалобы Гайзера и его супруги Натальи и оставил в силе определение Арбитражного суда Коми, по которому определено жилое помещение, защищенное исполнительским иммунитетом, и из конкурсной массы должника исключена квартира в Сыктывкаре, а не московская квартира.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Коми удовлетворил заявление АО "Коми холдинговая компания" и признал Гайзера банкротом. Холдинговая компания заявила о банкротстве из-за долга экс-главы региона в размере 64 млн рублей. В обоснование наличия задолженности кредитор представил суду решение Сыктывкарского городского суда.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По ключевому обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) все фигуранты были оправданы. Как следовало из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму. Ключевым активом, которым завладели фигуранты, являлось ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая", стоимость которого, по разным оценкам, составляла от 1 млрд до 3,5 млрд рублей, в итоге она была оценена в 2,4 млрд рублей.