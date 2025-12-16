Экс-пограничника с Украины осудили на 22 года по делу о подготовке теракта в ДНР

Его сообщница Валентина Заярная получила 12 лет лишения свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника погранслужбы Украины Дениса Сторожука, обвиняемого в участии в террористической организации под руководством Главного управления разведки Министерства обороны Украины и покушении на теракт, к 22 годам лишения свободы, его сообщница Валентина Заярная осуждена на 12 лет. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Установлено, что Сторожук, состоя в должности начальника оперативно-разыскного отдела Донецкого пограничного отряда государственной пограничной службы Украины, принимал участие в боестолкновениях с ВС РФ. Впоследствии Сторожук связался с сотрудником ГУР МО Украины, который предложил ему совершить теракт. В соответствии с приговором суда Сторожуку Д. И. назначено 22 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тыс. руб.", - сказал собеседник агентства, добавив, что сообщницу Сторожука суд приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 500 тыс. рублей.

В ходе первого слушания по существу экс-пограничник признал вину только по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Заярная не признала вину в суде.

По версии следствия, в период с сентября 2022-го по март 2023 года Сторожук, который в 2022 году принимал участие в боестолкновениях с Вооруженными силами РФ в Мариуполе, вышел на сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы выехать из ДНР. Сотрудник ГУР МО Украины при этом предложил фигуранту войти в состав террористического сообщества и подорвать машину зампредседателя комитета по безопасности и обороне Народного совета ДНР, на что бывший пограничник согласился. Для совершения теракта он привлек Заярную, у которой снимал квартиру в ДНР.

В марте 2023 года Сторожук и Заярная были задержаны. В квартире Заярной сотрудники УФСБ России по ДНР изъяли заранее подмененную российскими оперативниками на муляж взрывчатку, адресованную на фиктивное имя Сторожука по поддельному паспорту, которую фигуранты планировали разместить в машине заместителя председателя.

В отношении Сторожука были возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение взрывчатки, покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ, участие в террористическом сообществе, вербовку, попытку теракта и подделку документов. Его сообщницу обвиняли в участии в террористической организации, покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки.