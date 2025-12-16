На севере Красноярского края самолет выкатился за пределы полосы

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Турбовинтовой самолет DHC-6-400 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Туруханск на севере Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 20:00 местного времени (16:00 мск) в аэропорту Туруханск в Красноярском крае после посадки воздушного судна (DHC-6-400) авиакомпании "Арт авиа", выполнявшего служебный рейс из г. Игарка без пассажиров на борту, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.