Экс-замгубернатора Югры Шипилову продлили домашний арест до 1 апреля

Следующее судебное заседание по делу состоится 27 января

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Сургутский городской суд продлил до 1 апреля домашний арест бывшему первому замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексею Шипилову по делу о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Telegram-канале судов региона.

"Судом по ходатайству государственного обвинителя разрешен вопрос о продлении действующей меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подсудимого, поскольку срок истекает 1 января 2026 года. Несмотря на возражения подсудимого и его защитников, которые просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий, мера пресечения в виде домашнего ареста подсудимому Шипилову А. В. продлена до 1 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сторона защиты заявляла отвод судье "по мотиву заинтересованности в исходе дела", суд отказал в удовлетворении. Кроме того, защита просила вернуть уголовное дело прокурору, заявив, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства. В удовлетворении ходатайства также отказано, так как оснований для возвращения уголовного дела не установлено, говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по делу пройдет 27 января.

Шипилов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, с причинением тяжких последствий). По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024-го обвиняемый, занимая должность замгубернатора, получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании. Шипилов дал незаконные указания перевести многоквартирные дома под обслуживание этой коммерческой организации. В результате дома перешли в обслуживание фирмы, а муниципальная управляющая компания была признана банкротом. Шипилов был арестован 15 февраля 2024 года, но 22 сентября 2025 года по апелляционной жалобе суд изменил ранее избранную меру пресечения на домашний арест. В связи с возбуждением уголовного дела "Единая Россия" приостановила членство экс-замгубернатора в партии.