Против журналиста Солдатова завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

Он находился в международном розыске за распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента и участии в деятельности нежелательной организации возбуждено в отношении журналиста и писателя Андрея Солдатова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"По материалам проверки Басманной межрайонной прокуратуры в отношении иноагента Андрея Солдатова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Установлено, что признанный иноагентом Солдатов был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) и дважды в течение года привлечен к административной ответственности за участие в иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации (ст. 20.33 КоАП РФ). Однако с февраля 2025 года по настоящее время, находясь за пределами РФ, Солдатов продолжил распространять материалы без указания на то, что они созданы физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, а также принял участие в деятельности нежелательной организации.

Ранее сообщалось, что он объявлен МВД России в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

Андрей Солдатов - журналист и писатель, специализирующийся на изучении деятельности спецслужб и интернета, главный редактор заблокированного на территории РФ сайта Agentura.ru.