На территории резиденции президента Аргентины нашли тело охранника

Как сообщил телеканал TN, предположительно он покончил с собой

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 декабря. /ТАСС/. Один из агентов службы безопасности резиденции президента Аргентины Хавьера Милея был обнаружен мертвым на ее территории. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Сегодня утром персонал, работающий в президентской резиденции в Оливосе, узнал о серьезном происшествии, которое произошло внутри периметра. Военнослужащий, выполнявший задачи по обеспечению безопасности, был найден без признаков жизни на одном из внутренних постов", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть. "Ведется расследование, все версии находятся на рассмотрении. Любую официальную информацию будет сообщать исключительно компетентный судебный орган", - отмечает пресс-служба.

Как сообщил телеканал TN со ссылкой на источники, охранник, предположительно, покончил с собой.