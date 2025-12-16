В Саратовской области после смерти ребенка в больнице начали проверку

На теле девочки при внешнем осмотре повреждений не обнаружено

САРАТОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Проверку начали следственные органы Базарно-Карабулакского района Саратовской области по факту смерти четырехлетней девочки в больнице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России проводится проверка по факту смерти 4-летнего ребенка", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 13 декабря у четырехлетней девочки дома ухудшилось самочувствие, после чего она была доставлена в медицинские учреждения, где, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась 16 декабря. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что девочка умерла в инфекционной больнице.

В настоящее время следователи СК проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка. Следователем и судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. На теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.