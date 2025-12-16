В Тюменской области число пострадавших в массовом ДТП увеличилось до двух

Они были госпитализированы

ТЮМЕНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате массового ДТП с участием четырех грузовых и одного легкового автомобилей на трассе Тюмень - Омск в Тюменской области увеличилось до двух, они госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Ранее в Госавтоинспекции региона сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем.

"От полученных травм водитель грузовика ДАФ скончался на месте. Водитель легкового автомобиля и еще одного грузовика госпитализированы. Прокуратура Абатского района организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 335-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском округе. Здесь столкнулись легковой автомобиль Ford и большегрузы - DAF, "Камаз" и два автомобиля Volvo. По предварительным данным, 51-летний водитель Ford выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем DAF, который затем отбросило на другие грузовики. Житель Республики Казахстан, 48-летний водитель большегруза DAF, погиб.