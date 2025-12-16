К расследованию ЧП в Одинцове привлекли сотрудников центрального аппарата СК

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад о ходе расследования

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Криминалисты и эксперты центрального аппарата Следственного комитета России привлечены к расследованию уголовного дела о происшествии в одной из школ Одинцова. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. <…> По поручению председателя Следственного комитета России Бастрыкина А. И. к расследованию привлечены опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава СК поручил представить оперативный доклад о ходе расследования, дав правовую оценку обеспечению безопасности учебного заведения, установив причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.