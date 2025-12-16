Напавший на школу в Одинцове дал признательные показания

В пресс-службе СК РФ сообщили, что по месту жительства задержанного проведены обыски

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Задержанный 15-летний подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одинцове, дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. <…> Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе СК РФ также сообщили, что по месту жительства задержанного проведены обыски.