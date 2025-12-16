В Васильевке Запорожской области от атаки ВСУ нарушилось электроснабжение
18:52
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Штатное электроснабжение нарушено в Васильевке Запорожской области из-за атаки ВСУ, опасность повторных ударов сохраняется. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атаки со стороны ВСУ нарушено штатное электроснабжение города Васильевка", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Губернатор не уточнил количество абонентов, оставшихся без света, отметив при этом, что опасность повторных ударов сохраняется.