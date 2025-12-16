Избивших женщину калининградских депутатов приговорили к исправительным работам

Жене одного из депутатов, которая также участвовала в драке, назначили наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Светлогорский городской суд приговорил депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования "Янтарный городской округ", которые избили местную жительницу, к 9 и 10 месяцам исправительных работ. Жене одного из депутатов, которая также участвовала в драке, назначили наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца, сообщили в суде.

Ночью 23 марта 2025 года пьяные депутаты и жена одного из них избили руками, ногами и сумкой жительницу поселка Янтарный. По данным следствия, причиной стало то, что женщина опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий одному из депутатов. После происшествия напавшие скрылись, были объявлены в федеральный розыск и задержаны.

"Приговором Светлогорского городского суда за совершенное преступление М. назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев, Р. - в виде исправительных работ на срок 9 месяцев, супруге М. - в виде ограничения свободы на срок 4 месяца", - говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия депутатов как умышленное причинение легкого вреда здоровью, а жены одного из них - с использованием предмета в качестве оружия. Семейная пара частично признала вину, а второй депутат вину не признал.

"В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал частичное признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение ущерба потерпевшей, наличие заболеваний, оказание гуманитарной и благотворительной помощи. В качестве отягчающего наказание обстоятельством суд признал совершение преступления в составе группы лиц", - добавили в суде.