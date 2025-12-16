В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении РСЧС.

"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Саратовской области!" - сказано в сообщении.

Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. "Все экстренные службы приведены в полную готовность", - добавил Бусаргин.

Сирены слышны в центре Саратова, передает корреспондент ТАСС.