В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
20:53
САРАТОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении РСЧС.
"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Саратовской области!" - сказано в сообщении.
Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. "Все экстренные службы приведены в полную готовность", - добавил Бусаргин.
Сирены слышны в центре Саратова, передает корреспондент ТАСС.