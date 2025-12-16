"Страна": в Днепропетровске произошла драка гражданских с сотрудниками ТЦК

Сотрудники военкомата применили против мирных жителей слезоточивый газ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Массовая драка произошла 16 декабря в Днепропетровске на юго-востоке Украины между гражданскими и сотрудниками военкомата, последние применили слезоточивый газ. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, на одной из улиц города трое сотрудников военкомата повалили мужчину на землю, однако за него вступились прохожие, в том числе женщина и подростки. Тогда сотрудники начали распылять газ в сторону граждан, пытающихся отбить мужчину.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с представителями военкоматов.