В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека

Повреждения получили не менее пяти частных домов

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Двое мирных жителей пострадали в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА, они госпитализированы. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, повреждены не менее пяти частных домов. Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фрагменты беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный. В некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.