В Хабаровске охранник больницы получил условный срок за смерть пациентки

Женщина погибла при пожаре, получив ожог пламенем, охватившим 50% тела

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Охранника больницы "РЖД-медицина" в Хабаровске осудили на условный срок за гибель пациентки с инвалидностью при пожаре. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

"Железнодорожный районный суд города Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего мужчины, осуществлявшего охрану ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-медицина". Мужчину признали виновным по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Пожар произошел в мае 2024 года. Возгорание началось в одной из палат медицинского учреждения. Охранник не убедился в отсутствии возгорания или задымления и запустил алгоритм отключения системы пожарной сигнализации, а затем и вовсе сообщил в пожарную часть о ложном срабатывании системы. Из-за этого персонал больницы, а также сотрудники спасательных служб не были своевременно извещены о начавшемся пожаре, что привело к неконтролируемому распространению огня и несвоевременной эвакуации граждан. Одна из маломобильных пациенток получила термический ожог пламенем 50% поверхности тела, который привел к развитию ожогового шока и смерти женщины.

Вину фигурант признал частично. Он пояснил, что не обязан был проверять внутренние помещения больницы и не имел умысла на совершение преступления.