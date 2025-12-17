В Краснодарском крае обнаружили фрагменты БПЛА в девяти местах

Обломки упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе Краснодарского края. Повреждены частные дома, пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Красноармейском районе по девяти адресам обнаружили фрагменты беспилотников. Во всех случаях пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Обломки БПЛА упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В результате в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозпостройка, навес, гараж, также пострадало здание склада", - говорится в сообщении.