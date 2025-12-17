В Мордовии и Ивановской области отменили беспилотную опасность

Об этом сообщили в правительствах регионов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменили в Республике Мордовия и Ивановской области. Об этом сообщили в правительствах регионов.

"Отбой сигнала "Беспилотная опасность" на территории Мордовии", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Республики Мордовия.

Об отмене опасности атаки БПЛА сообщается также в Telegram-канале правительства Ивановской области. "Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - следует из сообщения.