Дело бывшего вице-президента РЖД Акулова о мошенничестве прекратили

Подробности о причинах такого решения не были уточнены

Михаил Акулов © Андрей Никеричев/ Агентство "Москва", архив

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы прекратил уголовное дело бывшего советника гендиректора и вице-президента по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Михаила Акулова и руководителя ООО "Мехпрачечная СвЖД" Андрея Воронина. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Уголовное дело Акулова и Воронина прекращено", - сказали в суде, не уточнив причину прекращения, и отметили, что решение вступит в силу 13 января 2026 года, если ни одна из сторон его не обжалует.

Акулов и Воронин были арестованы в феврале 2023 года, позднее им изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Первому вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере и растрата в особо крупном размере, а второй проходит только по делу о растрате. 3 июля того же года оба фигуранта дела были переведены из СИЗО под домашний арест.

По версии следствия, фигуранты похитили 330,5 млн рублей, используя для этого служебное положение Акулова. Инструментами хищения следствие считает два соглашения - договор оказания услуг от 20 апреля 2010 года и договор инвестирования от 29 декабря 2012 года. Они были заключены между "Федеральной пассажирской компанией" (ФПК, дочерняя структура РЖД) и "Мехпрачечной СвЖД", которая долгое время была одним из крупнейших подрядчиков РЖД по стирке и сушке белья и мягкого инвентаря, предоставляемых пассажирам железной дороги.