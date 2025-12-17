В Забайкалье суд вынес приговор участнику террористической организации

Злоумышленника приговорили к 12 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю/ ТАСС

ЧИТА, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае вынес приговор в отношении мужчины, вступившего в ряды террористической организации. Злоумышленника приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

Установлено, что мужчина вступил в запрещенную в России международную террористическую организацию и вел пропаганду ее идей, направленную на свержение основ конституционного строя Российской Федерации. Кроме того, он вовлекал в противоправную деятельность третьих лиц и регулярно осуществлял взносы на счета запрещенной организации. Следственный отдел краевого УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Гособвинение по уголовному делу поддержала прокуратура региона.

"2-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, первые три года из которых он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет, на срок 4 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.