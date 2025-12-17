В Ростовской области уничтожили БПЛА

Беспилотники сбили в семи муниципалитетах региона

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. В семи муниципалитетах Ростовской области уничтожили беспилотники. Повреждено имущество частного предприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"БПЛА ликвидировали в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в станице Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. Детали последствий на земле будут уточняться.