ТАСС: в Красноярске задержали начальника краевого управления строительства

Сергей Ветров подозревается в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Начальник управления капитального строительства Красноярского края (КГКУ "Управление капитального строительства") Сергей Ветров задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Он якобы не взыскал аванс по госконтракту с неблагонадежным застройщиком, оставив без жилья 20 детей-сирот, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Начальник управления капитального строительства Красноярского края Сергей Ветров задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В отношении него возбудили п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. <…> Ущерб государству составил более 25 млн рублей", - сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, Ветров не взыскал аванс по государственному контракту с компанией "Новэкс", которая занималась строительством жилья для детей-сирот и не выполнила работы "под ключ". В результате жильем не было обеспечено 20 детей-сирот в поселке Нижний Ингаш Красноярского края.