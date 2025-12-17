Гараж и ЛЭП повреждены в Воронежской области из-за атаки БПЛА

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Частный гараж и линия электропередачи повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"В результате падения обломков БПЛА поврежден частный гараж, а также произошло возгорание на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов. Оно было оперативно ликвидировано", - написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного района Воронежской области были обнаружены и подавлены десять беспилотников. "По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил губернатор.