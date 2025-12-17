В Красноярском крае потребовали компенсацию семье погибшего от собак ребенка

Прокуратура намерена взыскать со службы по управлению жилищно-коммунальным хозяйством более 12,6 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края подала иск в суд на службу по управлению жилищно-коммунальным хозяйством жилищной политики Березовского района о взыскании более 12,6 млн рублей для семьи 10-летнего мальчика, погибшего в результате нападения бездомных собак. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В октябре 2025 года в Березовском районе Красноярского края на 10-летнего мальчика напали бродячие собаки. Из-за укусов ребенок умер на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). 28 октября суд отправил под стражу председателя красноярской региональной организации защиты животных "Мой пес". Женщину обвиняют в том, что ее организация, имея заявки об агрессивных животных в Березовском районе, не приняла мер.

"Прокуратура Красноярского края подала иск в Березовский районный суд о взыскании с МКУ служба "Заказчика" по управлению жилищно-коммунальным хозяйством жилищной политики Березовского района компенсации в размере более 12,6 млн рублей в пользу семьи погибшего от нападения собак ребенка. <…> Из данной суммы около 660 тыс. рублей взыскивается за погребение", - сообщили в прокуратуре.