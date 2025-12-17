В Челябинской области задержали работников Министерства дорожного хозяйства

Задержания прошли в рамках дела о хищении более 2,9 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали двух бывших и одного действующего работника Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в рамках расследования дела челябинских дорожников, которое связано с хищением более 2,9 млрд рублей при строительстве и ремонте региональных автомобильных дорог. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сегодня сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области проводят обысковые мероприятия по местам проживания и работы заместителя начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Фаткулина, бывших заместителя начальника управления - начальника отдела по развитию и организации дорожной деятельности управления Чупахина, главного специалиста службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Богдановой. Они задержаны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятия проходят в рамках ранее возбужденного Следственным департаментом МВД России уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), связанного с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексеем Нечаевым. Силовики считают, что он в составе организованной преступной группы похитил свыше 2,9 млрд рублей в рамках исполнения государственных контрактов на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области подтвердили ТАСС проведение следственно-оперативных действий.

Дело челябинских дорожников

В декабре 2024 года был арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко, задержанный сотрудниками ФСБ. Ему было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Позже в отношении него возбудили также дело о взятках при реализации государственных контрактов на сумму свыше 100 млн рублей.

Пресс-служба Мещанского районного суда Москвы в конце февраля сообщала, что бывший и действующий министры дорожного хозяйства региона (Микулик и Нечаев) арестованы по делу о растрате. Также нескольким арестованным руководителям крупнейших дорожных подрядных организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

В правоохранительных органах 20 февраля ТАСС сообщили, что сотрудники силовых структур увезли в Москву задержанного по делу о растрате министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева и нескольких задержанных руководителей подрядных организаций.

16 апреля в число новых фигурантов дела вошли действующий и бывший сотрудники министерства: первый замначальника правового управления и экс-директор крупнейшего дорожного подрядчика "Южуралавтобан".