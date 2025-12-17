В Москве раскрыли разбойное нападение почти 19-летней давности

Обвиняемых объявили в международный розыск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи раскрыли разбойное нападение на женщину в Москве, совершенное в 2007 году. Обвиняемые, двое иностранцев, объявлены в международный розыск, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранных граждан. Они заочно обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 21 мая 2007 года обвиняемые около жилого дома на проспекте Вернадского напали на прохожую и избили ее, после чего похитили мобильный телефон и 5 тыс. рублей. Получившая травмы женщина умерла в больнице.

Как пояснили в ГСУ СК, причастных удалось установить в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Правоохранители проанализировали материалы уголовного дела, а также тщательно изучили собранные доказательства. Дополнительно были допрошены свидетели, проведен ряд сложных судебных экспертиз. "В ходе дополнительных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности злоумышленников. Ими оказались два брата 1982 и 1984 годов рождения. Установленным лицам заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело передано для направления в суд. Обвиняемые объявлены в международный розыск.