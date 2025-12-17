Новосибирские таможенники изъяли галлюциногенный чай из лотоса

Товар заказала жительница Красноярска на одном из иностранных маркетплейсов

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники новосибирской таможни при контроле экспресс-грузов, прибывших из других стран, обнаружили в одной из посылок чай из лепестков лотоса, содержащий наркотическое вещество. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Товар заказала жительница Красноярска на одном из иностранных маркетплейсов. "Проведенная таможенная экспертиза установила, что чайная смесь содержит голубой лотос, внесенный в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и подлежащий контролю в РФ", - говорится в сообщении.

Ввоз такого чая и оборот на территории страны запрещен. Товар изъяли, в отношении заказчицы возбудили дело.