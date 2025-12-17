Жительницу Перми осудили за гибель детей от отравления угарным газом

Женщину приговорили к 1,5 года колонии-поселения

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Жительницу Перми приговорили к 1,5 года колонии-поселения за смерть двоих детей от отравления угарным газом, еще двое детей были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Доказательства, собранные следственным отделом по Кировскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 51-летней жительницы Перми. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в прокуратуре Прикамья, после принудительного отключения сотрудниками газовой службы водонагревателя в квартире женщины, который эксплуатировался с нарушениями, она вновь самовольно подключила прибор. После чего не впускала проверяющих в жилое помещение.

По данным следствия, 13 июня этого года женщина уехала за город, зная, что в квартире будут находиться несовершеннолетние, которые не умеют обращаться с газовым оборудованием. На следующий день из-за неправильной эксплуатации прибора, закрытых окон и отсутствия притока свежего воздуха в помещении накопился угарный газ. В результате отравления двое несовершеннолетних 2007 и 2010 годов рождения умерли на месте. Еще двое детей 2011 года рождения с признаками тяжелого отравления были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Приговор в законную силу не вступил.