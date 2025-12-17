В Сочи задержали отца и дочь, собиравшихся воевать на стороне Украины

Против них завели дела об участии в террористической организации

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно со Службой госбезопасности Абхазии задержали в Сочи двух россиян, которые намеревались воевать в составе террористической организации на Украине. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СГБ Республики Абхазия в Сочи задержаны граждане России, намеревавшиеся выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе курируемого Главным управлением разведки Минобороны Украины военизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России", - сообщили в ЦОС.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что отец и дочь, находясь в городе Сухум в Абхазии, инициативно установили контакт через мессенджер Telegram с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ. Получив инструкции от куратора, они собирали информацию в отношении действующих военнослужащих Вооруженных сил РФ и планировали выезд на Украину для участия в боевых действиях против России.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупредили, что за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы.