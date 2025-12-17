В РФ пресекли деятельность теневых банкиров с доходом в 40 млн рублей

Для легализации полученных средств фигуранты создали агентство недвижимости, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность теневых банкиров в Москве и Ульяновской области, сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России. Аффилированные с подозреваемыми юридические фирмы заключали с клиентами договоры на оказание услуг, которые, как правило, были связаны со строительными и отделочными работами. Путем череды фиктивных договоров платежи выводили в наличный оборот и передавали заказчикам. В сумме нелегальный доход составил около 40 млн рублей, написала Волк в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что криминальными услугами пользовались представители бизнес-структур Москвы и Ульяновской области. Для легализации полученных средств фигуранты создали агентство недвижимости. Оно предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчет.

"Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок", - сказала представитель МВД. Злоумышленниками оказывалось силовое воздействие на отдельных лиц, которые участвовали в схеме по обналичиванию денег. Полицейскими был задержан лидер группировки в ходе расследования уголовного дела.

По имеющимся данным, в противозаконной деятельности использовалось около 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек, добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (статьи 210, 172, 174 и 187 УК РФ). В соответствии с действующим законодательством РФ организация и участие в преступном сообществе наказывается лишением свободы сроком до 20 лет.