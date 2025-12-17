В Новосибирске ефрейтора-дезертира приговорили к пяти годам лишения свободы

Военнослужащий не явился после отпуска в часть и проживал по месту жительства

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор ефрейтору за уклонение от прохождения службы. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что военнослужащий, не желая проходить службу, не явился из отпуска в часть, стал проживать по месту жительства, периодически неофициально подрабатывая. 1 апреля 2025 года он пришел в военный следственный отдел СК России по Новосибирскому гарнизону и заявил о себе.

"Приговором суда он признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.