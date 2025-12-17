У экс-сотрудников ФНС Ингушетии изъяли имущество

Их обвиняют в причинении ущерба на 137 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Магомед Куштов © ФНС России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы обратил в доход РФ имущество и люксовые автомобили бывших сотрудников ФНС России по Ингушетии, которые проходят по делу о причинении ущерба на 137 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации к бывшим сотрудникам управления Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия Куштову Магомеду, Куштову Ильясу и к их родственникам. Суд решил удовлетворить требования истца в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Согласно исковым требованиям, прокуратура просила суд, в частности, обратить в доход государства три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Республике Северная Осетия - Алания, жилое помещение в Республике Ингушетия, автомобили марок Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon.

Магомед Куштов работал в УФНС по Ингушетии 24 года, а с 2019-го по 1 ноября 2025 года возглавлял его. Ильяс Куштов сейчас является заместителем начальника отдела камерального контроля НДС налогового управления. Согласно сведениям Генпрокуратуры, стоимость имущества Куштовых значительно превышает их официальный доход.