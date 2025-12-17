ВСУ атаковали две группы беженцев при эвакуации из Красноармейска

Погибла женщина, еще одна получила ранения

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Украинские дроны атаковали автомобили с мирными жителями при эвакуации из Красноармейска в ДНР. Как рассказал ТАСС один из спасенных Сергей Иванов, погибла пенсионерка, еще одна получила ранения.

"Нас везли двумя машинами по четыре человека. Все было открыто, чтоб было видно, что гражданские. Но уже на подъезде к Селидову нас атаковали дроны. Все начали выпрыгивать из машин, одна женщина пожилая не успела, она погибла. Еще одна ранена", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что атак было несколько. Большую часть дронов отстрелили российские военнослужащие, которые сопровождали спасавшихся из Красноармейска людей.