ТАСС: в столичном метро погиб упавший под поезд на станции "Текстильщики" пассажир

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Человек упал под прибывающий поезд на станции столичного метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Текстильщики". Пассажир погиб, упав под прибывающий поезд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.