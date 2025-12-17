ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

ТАСС: в столичном метро погиб упавший под поезд на станции "Текстильщики" пассажир

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются
Редакция сайта ТАСС
08:02
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Человек упал под прибывающий поезд на станции столичного метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Текстильщики". Пассажир погиб, упав под прибывающий поезд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

РоссияМосква