ТАСС: в столичном метро погиб упавший под поезд на станции "Текстильщики" пассажир
08:02
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Человек упал под прибывающий поезд на станции столичного метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Инцидент произошел на станции метро "Текстильщики". Пассажир погиб, упав под прибывающий поезд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.