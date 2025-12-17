ТАСС: экс-начальника колонии в Калмыкии осудили на 22 года

Павел Батаев и его заместитель организовали террористическое сообщество на территории исправительного учреждения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Южный окружной суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии Калмыкии Павла Батаева и его заместителя Артура Цамаева к 22 и 24 годам лишения свободы за организацию террористического сообщества в колонии. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Установлено, что в 2013 году на территории исправительного учреждения в Республике Калмыкия иное лицо, отбывавшее уголовное наказание, создало террористическое сообщество. В соответствии с приказами УФСИН России по Республике Калмыкия Батаев и Цамаев занимали руководящие должности в данной ИК. Подсудимые распределили между собой роли, согласно которым взаимодействие с руководителем ТС осуществлялось Цамаевым в служебном кабинете оперативного отдела. В соответствии с приговором Батаеву назначено 22 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства, уточнив, что его бывший заместитель осужден на 24 года.

По версии следствия, для финансирования террористического сообщества на территории колонии создали фонд взаимопомощи, который пополнялся за счет сбора денег с осужденных и других лиц, находившихся на свободе.

С ноября 2016-го до августа 2017 года Батаев и Цамаев передали заключенным мобильные телефоны, зарядки, не менее 60 sim-карт разных операторов, флеш-карты и Wi-Fi роутеры, с помощью которых они открывали электронные счета, хранили на них деньги, скачивали в интернете аудио- и видеоматериалы, электронные книги экстремистского и террористического характера.

В отношении Батаева и Цамаева были возбуждены дела по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества и участие в нем), п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), п. "а" ч. 5 ст. 290 (получение взятки группой лиц), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере группой лиц) УК РФ, действия Цамаева квалифицировали также по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). В суде подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали.