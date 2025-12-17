В Новосибирске завели уголовное дело после нападений группы иностранцев

Они избивают людей в одном из районов, вымогают деньги и похищают имущество

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Новосибирске после нападений группы иностранцев на жителей города. Злоумышленники избивают людей в одном из районов, вымогают деньги и похищают имущество, сообщили в пресс-службе СК России.

"В Новосибирске иностранный гражданин сформировал организованную группу, систематически совершающую противоправные действия, выражающиеся в применении физического насилия и хищениях имущества в отношении местных жителей", - говорится в сообщении. Среди пострадавших оказался сын военнослужащего, участвующего в СВО.

Пострадавший вместе с родственниками подал заявление в полицию, однако мер реагирования на тот момент принято не было, отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе расследования.