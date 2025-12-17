В Ростовской области предотвратили теракт в колонии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Ростовской области предотвратили теракт в колонии региона, который готовили заключенные - граждане одной из стран Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
"УФСБ России по Ростовской области задокументирована противоправная деятельность граждан одной из стран Средней Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области. Подозреваемые, являясь сторонниками организации, признанной террористической, отбывая наказание в исправительной колонии, подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, при обысках у заключенных обнаружили и изъяли "заточки", лоскуты ткани с флагом террористической организации и мобильные телефоны.
Против троих иностранцев завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК России.